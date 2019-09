Mortes violentas: Ceará registra queda de 53% no primeiro semestre

Os números de mortes violentas no Ceará registraram uma queda de 53%, se comparado o primeiro semestre deste ano com o do ano passado. Isso representa uma diminuição de 1.254 mortes. O Estado é responsável por 1/5 do total de assassinatos a menos no Brasil. Os dados são o Monitor da Violência, o índice nacional de homicídios com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Já em todo Brasil a queda foi de 22% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. Em seis meses, houve 21.289 assassinatos, contra 27.371 no mesmo período do ano passado. São 6 mil a menos. O Nordeste responde por mais da metade dessa queda (3.244 mortes a menos), ou seja, 53% do total no país. A região Nordeste é a que tem a maior diminuição. O número de assassinatos, porém, continua alto. O dado mostra que há uma morte violenta a cada 12 minutos no Brasil – 118 por dia, em média. Histórico no Ceará Em 2017, uma guerra entre facções levou o Ceará a ter um ano com recorde de violência, com 5.133 homicídios. O cenário levou o estado a adotar medidas mais rígidas contra os criminosos, especialmente dentro dos presídios, de onde partem as ordens para muitos dos homicídios.