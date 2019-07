Mostra Sesc de Cultura anima o Sertão Central até domingo

A Mostra Sesc de Cultura, que começou nessa quinta-feira (25), segue até o próximo domingo no Sertão Central do Ceará. O evento foi realizado nas cidades de Quixadá, Quixeramobim, Ibaretama e Senador Pompeu. De acordo com a organização, são 65 atrações gratuitas que envolvem música, artes cênicas, literatura, audiovisual e artes visuais. A mostra percorre 19 espaços nos quatro municípios.

O palco da abertura da Mostra foram as ruas de Quixeramobim e de Quixadá com o show da banda Jota Quest, na noite dessa quinta-feira (25). Já neta sexta-feira (26), às 20h, a banda Tradições Vanguardistas se apresenta na Praça Memorial Rachel de Queiroz, em Quixadá. Ainda hoje, a banda Ritmos do Brasil anima o município de Quixeramobim a partir das 22 horas.

Amanhã (27), o grupo Concerto aos três climas se apresenta em Quixeramobim e a banda Colcha de Retalhos vai agitar a região de Quixadá. No domingo (28), Fausto Nilo e Moraes Moreira se apresentam na Praça da Prefeitura, em Quixeramobim.

Para ter mais detalhes da programação, acesse o site da Mostra Sesc de Culturas.