Mota anuncia aposentadoria e revela desejo de se tornar treinador

Revelação do Ferroviário e ídolo do Ceará, onde marcou 89 gols, João Soares da Mota Neto conhecido como Mota no mundo futebol, o ex-atacante anunciou sua aposentadoria como jogador e falou o desejo de se tornar treinador. Atualmente, o cearense participa de um curso de Licença B da CBF, que é voltado para profissionais que pretendem trabalhar como treinador de categorias de base, realizado pela primeira vez na capital cearense.

“Hoje sou ex-atleta. Busquei ao curso pelo aprendizado e estou procurando aprender bastante. Não com o objetivo já fixado de ser treinador, mas encaminhando. Não posso afirmar que vou me direcionar como técnico, mas o principal objetivo é o conhecimento para, quem sabe mais na frente, exercer a profissão”, explicou.

Tendo o conceituado Vanderlei Luxemburgo, que atualmente comanda a equipe do Vasco na disputa da Série A do Brasileiro, como inspiração para um possível futuro como treinador, Mota afirma não saber o que o futuro lhe aguarda na profissão, mas que encerrou a carreira como jogador e agora é um ex-atleta.