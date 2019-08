Uma moto de modelo biz foi apreendida há quase dois anos pela Policia Rodoviária Federal (PRF). O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo correspondente, Alverne Lacerda.

Alverne relatou, também, que o fato curioso é que durante todo esses dois anos a proprietária da moto continua recebendo diversas multas.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: