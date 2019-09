Moto Romaria reúne cerca de 30 mil pessoas em homenagem a são Francisco

No município, símbolo da fé em são Francisco, os fiéis serão recepcionados por um pároco para receber bênçãos nas motocicletas e capacetes.

Edson Maia teve a iniciativa de promover a 1ª edição do evento como uma promessa a são Francisco e desde então o engenheiro mecânico organiza a peregrinação religiosa. “A moto romaria surgiu depois de um acidente de moto que sofri em 1984. Daí para cá eu comecei com poucas motos e hoje a previsão é de 20 mil (motocicletas)”, destaca. Para garantir a segurança no trajeto, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) devem acompanhar os romeiros.