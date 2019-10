Motorista colide carro em poste e derruba fiação em avenida movimentada de Fortaleza

O motorista colidiu o carro de passeio que ele conduzia em poste e derrubou parte da fiação elétrica na Avenida Presidente Castelo Branco (conhecida como Leste-Oeste), no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (22). Testemunhas disseram que o condutor perdeu o controle do carro após dois veículos que estavam na frente dele frearem bruscamente. Após a colisão, o poste ficou inclinado sobre a via.