Motoristas já podem transitar, com mais segurança, pelo trecho da CE 189, entre Ipueiras e Ararendá

Os motoristas que passam pelo trecho da Rodovia CE 189, entre as cidades de Ararendá e Ipueiras, já podem usufruir de mais segurança e qualidade. O governador Camilo Santana visitou, na noite dessa última terça-feira, as duas cidades para entregar as obras de pavimentação da rodovia. São 27,7 km de estrada, que, segundo o governador Camilo Santana, receberam investimentos de 20 milhões e 546 mil reais.

Os recursos são oriundos do Governo do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao falar para moradores e lideranças políticas das cidades de Ipueiras e Ararendá, o Governador Camilo Santana destacou que, hoje, o Ceará tem o maior volume de investimento público entre os estados brasileiros e que essa situação retrata o compromisso do governo com a boa gestão dos recursos públicos.

Em 2019, o Governo do Estado, de acordo, ainda, com Camilo Santana, aplicou 219 milhões de reais na recuperação de 59 trechos de rodovias estaduais que estavam danificadas. Ao todo, foram recuperados 1 mil e 731 km de estradas que cortam cidades do Interior e da Grande Fortaleza.

Confira as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales: