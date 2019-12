Movimentação da economia: setor de Serviços cresce 1,7% em outubro, no Ceará

O volume de serviços no Ceará teve crescimento de 1,7% em outubro deste ano em comparação com o mês de setembro. Comparado com os estados do Nordeste, o Cearáe fica empatado com Alagoas (1,7%) em segundo lugar, atrás apenas do Rio Grande do Norte (3,3%).

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume do setor de serviços avançou 4,1%, com expansão em quatro das cinco atividades, entre elas o ramo de serviços de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios

No índice acumulado dos primeiros dez meses de 2019, frente a igual período do ano anterior, o setor de serviços retraiu –0,3%, com expansão em três das cinco atividades de divulgação. Entre os setores, os serviços de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios (4,5%) exerceram o principal impacto positivo sobre o índice global. Os demais avanços vieram de serviços prestados às famílias (2,5%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (0,5%). Em contrapartida, a influência negativa ficou por conta de outros serviços (-20,6%) e serviços de informação e comunicação (-2,4%).

Índice de atividades turísticas cresce 1,2%

Em outubro de 2019, o índice de atividades turísticas apontou expansão de 1,2% frente ao mês imediatamente anterior, segunda taxa positiva seguida. Entre as Unidades da Federação que fazem parte desta pesquisa, o Ceará é o 8º.

Na comparação outubro de 2019 / outubro de 2018, o índice de volume de atividades turísticas no Ceará apresentou expansão de 2,4%, segundo resultado positivo consecutivo. No indicador acumulado de janeiro a outubro de 2019, o agregado especial de atividades turísticas mostrou variação de 5,6% frente a igual período do ano passado, desacelerando se comparado a setembro (5,9%).