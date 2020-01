Movimentação de passageiros nos aeroportos regionais do Estado cresceu quase 15% em 2019

O fluxo de passageiros nos 10 terminais aéreos regionais do Ceará chegou a 129 mil no ano de 2019, entre embarques e desembarques. Fazendo um comparativo com igual período de 2018 houve um crescimento de aproximadamente 17 mil passageiros de um ano para o outro. Isso representa aumento de quase 15% na movimentação da aviação regional do Estado.

Mais uma vez, Jericoacoara obteve o maior destaque, com 114 mil viajantes em 2019 – diante de 96 mil em 2018, em operações de embarque e desembarque. Em segundo lugar está o de Aracati, que teve uma alta de cerca de 3.500 passageiros, com 5 mil embarques e desembarques em 2019. “Em especial Aracati, foi um número recorde, onde a movimentação triplicou. Isso em virtude do início da operação de voos regulares, ocorrido no primeiro semestre de 2019”, destaca o gerente de Programas e Operações Aeroportuárias da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Claudio Sampaio.

Os demais aeroportos administrados pela SOP juntos tiveram um fluxo de 10.522 viajantes. “Considero que o resultado positivo está ligado à existência de três pilares: desenvolvimento na infraestrutura, ajustes nos processos e capacitação de pessoal. São eles que tão sustentação para estes números fantásticos. E a projeção para 2020 é um número ainda maior”, ressalta Claudio Sampaio.

Ele salienta que, com a ampliação dos voos reginais a partir de fevereiro, anunciado no fim do ano pelo Governo do Estado após acordo com a GOL Linhas Aéreas, não só os aeroportos de Jericoacoara e Aracati serão destaques, como também Sobral, São Benedito, Tauá, Crateús e Iguatu.

“Para atender à nova demanda, em janeiro a SOP iniciará a recuperação dos pavimentos das pistas que forem necessárias e a melhoria da sinalização horizontal, além de outras intervenções no decorrer do ano”, aponta Claudio Sampaio.

Saiba mais

Jericoacoara recebe rotineiramente voos de Recife (PE), Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG) pela companhia aérea Azul. E pela GOL chegam aviões vindos de Guarulhos (SP) e Congonhas (SP). O terminal, além dessas duas empresas, tem fluxo de aviação geral (privados).

O terminal aéreo de Aracati conta com frequências da Azul através de Recife (PE) proporciona cada vez mais benefícios na dinâmica do turismo do Litoral Leste, fornecendo os empreendimentos da região, principalmente para os municípios de Aracati, Beberibe, Icapuí e Fortim.