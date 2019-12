Movimentação na Capital: 62 mil passageiros são esperados no Terminal Rodoviário de Fortaleza na semana do Natal

Cerca de 62 mil passageiros devem passar pelo Terminal Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, na semana do Natal. O número é 15% maior em relação ano passado, de acordo com as estimativas da Coordenadoria de Transporte da Arce (Agência Reguladora do Estado do Ceará). Para suprir a demanda, 458 viagens extras foram disponibilizadas.