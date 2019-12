Movimentação turística: número de passageiros que passam pelo Aeroporto de Jericoacoara cresce quase 20%

As férias de fim de ano chegaram, e com elas muitos turistas visitam o Ceará, o que aumenta a movimentação de passageiros nos aeroportos regionais do Estado. É o que acontece no Aeroporto de Jericoacoara que, ao fim de novembro, já superou a quantidade de passageiros que passaram pelo terminal em 2018, cerca de 96.040. O equipamento acumula neste ano mais de 100 mil passageiros no período de janeiro a novembro, entre embarques e desembarques.

O número representa um crescimento de 19,29% na comparação com igual período de 2018, que foi de aproximadamente 84 mil. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) é responsável pela gestão dos 10 aeroportos regionais do Ceará e de acordo com o gerente do Programas e Operações Aeroportuárias, Cláudio Sampaio, os números demonstram que há uma demanda crescente e que o turismo está em alta.

A preparação para este fim de ano no aeroporto de Jericoacoara vai ampliar a movimentação e no dia 27 de dezembro, o aeroporto vai operar seis voos. Normalmente, em média, há o embarque de 150 passageiros e desembarque de mais 150. A expectativa para este fim de ano é que 1.800 pessoas passem pelo terminal em um único dia. Além disso, janeiro, fevereiro e março de 2020 também têm perspectiva de alta movimentação.

Deste a inauguração do Aeroporto de Jericoacoara, em 2017, o registro de maior fluxo foi em janeiro de 2019, com 15.324 passageiros no mês.

O Aeroporto de Aracati, em Canoa Quebrada, também apresentou um crescimento no fluxo. De janeiro a novembro deste ano, cerca de 4.510 passageiros passaram pelo terminal aéreo. Já em 2018, foram apenas 1.445 pessoas, entre embarques e desembarques. Ou seja, a movimentação mais que triplicou.