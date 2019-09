Movimento Democrático Brasileiro tem meta de ampliar número de representantes no Ceará

O MDB segue fortalecendo suas bases em todo o Ceará, debatendo e planejando ações em defesa da cidadania. O presidente do partido no estado, Eunício Oliveira, recebeu nesta quinta-feira (12) diversas lideranças na sede da agremiação. As eleições municipais de 2020 são foco das discussões no MDB. O partido tem como meta lançar prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e ampliar número de representantes nos 184 municípios do Estado.

Estiveram presentes os deputados estaduais Danniel Oliveira e Davi de Raimundão, o vice-presidente do partido Gaudencio Lucena, a prefeita de Varjota Célia Rodrigues e a liderança da cidade Glerton Paulino, o prefeito de Piquet Carneiro, Bismarck Bezerra, o prefeito de Acopiara, Antônio Almeida, e o vereador de Fortaleza, Casimiro Neto.

Também estiveram com Eunício os pré-candidatos a prefeito de Tianguá, Valfrido Fontenele, e de Caridade, Ângela Barroso, o ex-prefeito de Ipueiras Titico, e Wellington Crispim, liderança de Baturité.