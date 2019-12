Movimento em bares e restaurantes deve aumentar com agendas para confraternizações de fim de ano

O fim de ano é uma ótima oportunidade de celebrar o ciclo que se encerra ao lado de quem se ama, seja amigo, colegas de trabalho, faculdade, colégio ou familiares. Neste período, as pessoas começam a pensar em uma só coisa: confraternizações. O movimento nos bares, restaurantes e delicatessens da cidade que contam com agenda aberta para diferentes formatos de confraternizações aumenta.

As condições especiais ofertadas são um dos atrativos. Atentos ao grande volume deste tipo de demanda, os locais acabam elaborando diversos pacotes com foco no atrativo do público. Um dos exemplos é o Villa Padoca, complexo gastronômico que aposta na pluralidade de ambientes e sabores. Com seis opções diferentes, por preços que variam de R$ 59,90 a R$ 69,90 por pessoa, os pacotes contam com opções como Filé mignon com risoto de parmesão, Penne com camarão ao molho, Filé de frango à parmegiana e outras que compõem o cardápio da Casa.

Além disso, o cliente, ao preço fixo que contratar, tem direito a entrada, sobremesa, água, refrigerante e suco à vontade.

Estamos focando na temática que o público deseja. Por exemplo, o nosso Pacote Boteco é destinado aquele grupo que vai se reunir ao finalzinho de tarde para um happy hour, com preços diferenciados de chopp e caipirinha das 17h às 20h, explica Marco Jorge, diretor de operações do Villa Padoca.

Movimentação econômica

Além da importância simbólica que a data representa para os consumidores, o comércio também aguarda com boas expectativas de projeções nos lucros o período. Na Villa Padoca, o número esperado no crescimento da movimentação é de 30%.