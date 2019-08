Movimento Onda Praia Limpa promove mutirões para limpar praias de Cascavel e Beberibe

Com o objetivo de tornar ainda melhor o ambiente das praias de Cascavel e Beberibe, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), em parceria com os dois municípios, deu início ao Movimento Onda Praia Limpa, que começou nesta segunda-feira (3) e segue até o próximo sábado (8).

“Queremos promover uma ação de conscientização junto as comunidades, os pescadores e os visitantes das praias, sobre a importância de manter as águas limpas para preservar a vida dos animais marinhos e a saúde da população”, destaca a secretária executiva da Setur, Denise Carrá.

No primeiro dia de trabalho, na Praia do Morro Branco, em Beberibe, o projeto envolveu a participação da rede hoteleira, de comerciantes, artesãos, bugueiros e donos de barracas. O lixo recolhido era colocado em um carrinho guinchado por um buggy e deixado num determinado ponto para que um caminhão recolhesse em seguida.

Em Cascavel, a ação ocorreu na terça-feira em três praias simultaneamente. Na Caponga, o trabalho foi liderado pelo Grupo Caponga Viva e pelo projeto surf escola, com adolescentes e crianças. Foram recolhidos principalmente tampinhas de refrigerantes, latinhas e papéis .

Na praia Barra Nova, Associação dos Barraqueiros, formada por proprietários de barracas e garçons, recolheram muito lixo, principalmente palhas, coco seco e latinhas. Em Águas Belas, foram os bugueiros que fizeram a limpeza da praia. O lixo recolhido foi deixado em local estratégico para ser recolhidos por uma caçamba.

O Movimento Onda Praia Limpa segue nas duas praias até sábado. A ação marca as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5). “Nosso objetivo é expandir essa ação para as demais praias do Estado, como forma de conscientizar as pessoas que essa precisa ser uma atitude permanente”, completa Denise.