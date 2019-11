Movimento Vidas chega ao Mercado da Aerolândia com ação de prevenção às drogas neste sábado

O Movimento Vidas realiza a terceira ação de mobilização do projeto de prevenção às drogas neste sábado (23/11), no Mercado da Aerolândia. Os convidados desta edição são o hair designer Nazareno Maio, conhecido como cabeleireiro das celebridades, e o compositor Jota Reis, autor de sucessos na voz de Wesley Safadão. O projeto é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com realização do Sistema Verdes Mares.

A iniciativa tem o objetivo de apresentar histórias de vidas vencedoras que possam inspirar novos caminhos para a juventude, sem passar pelo uso do uso de álcool e outras drogas. Durante o encontro também são oferecidos serviços à comunidade como corte de cabelo, emissão do passe livre do idoso e atendimento médico.

Ao todo, estão previstos cinco encontros em diferentes bairros de Fortaleza até o fim deste ano. Realizado aos sábados, o Dia D encerra as ações de mobilização promovidas pelo Movimento Vidas, que conta com uma extensa programação de formação e aproximação com a juventude nos bairros alcançados pelo projeto.

As mobilizações já foram realizadas no Conjunto Esperança e no Bairro Ellery com a participação do técnico Dunga, que comandou a Seleção Brasileira, e os vocalistas da Banda A Loba, respectivamente.

Ao longo de toda a semana, são realizadas rodas de conversa e oficinas de DJ e grafitagem em escolas, igrejas e equipamentos públicos da região selecionada, a fim de discutir com a juventude caminhos alternativos e formas de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

Além das ações nos bairros, direcionadas aos jovens, o Movimento Vidas conta ainda com um curso de capacitação na modalidade de Ensino a Distância (EAD) de 40 horas/aula, voltado para formação de agentes sociais e outros multiplicadores.

Confira os serviços disponíveis durante o Dia D:

– Emissão do Passe Livre do Idoso

– Corte de cabelo

– Atendimento de saúde: aferição de pressão, teste de memória e ansiedade, avaliação postural, atendimento com nutricionistas e acunputuristas

– Atividades lúdicas de esporte, arte e tecnologias sociais

– Atendimento: Sala do Empreendedor, Ouvidoria e Atendimento AMC

Serviço

Movimento Vidas – Dia D

Onde: Mercado da Aerolândia (BR-116, nº 5431 – Aerolândia)

Quando: Neste sábado (23/11), das 9h às 12h