Nesta terça, movimentos voltam às ruas em defesa da educação e contra a reforma da Previdência

Nesta terça-feira (13), acontecerá o Dia Nacional de Lutas em Defesa da Educação e da Previdência. A mobilização acontece em diversas parte do Brasil e já existem atos confirmados em Fortaleza e na Região do Cariri. As mobilizações buscam denunciar o desmonte da educação pública e impedir o avanço da reforma da Previdência.

Como forma de pressionar o governo federal, a União Nacional dos Estudantes (UNE) comunicou que estão previstas manifestações em mais de 40 cidades brasileiras. O protesto, que tem sido apelidado de “Tsunami da Educação”, está sendo construído por movimentos populares, entidades estudantis e centrais sindicais.

Em Fortaleza, o ato vai acontecer na Praça da Gentilândia. Já no Cariri, também terá manifestação pela Educação a partir das 8 horas, em Juazeiro do Norte.

O objetivo central é barrar o processo de privatização das universidades a partir do programa Future-se, conduzido pelo ministro da Educação Abraham Weintraub, além de cobrar a reversão dos cortes da educação.