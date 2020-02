MP sobre Zika vírus deve ser votada na nesta quarta-feira pelo Senado

Na primeira sessão deliberativa do Senado, marcada para quarta-feira (5), os senadores devem votar a Medida Provisória (MP) que institui uma pensão mensal vitalícia para crianças com síndrome decorrente do Zika vírus. A validade da medida acaba no dia 12 de fevereiro.

O Regimento Interno determina que não haja votação de projetos na primeira reunião de Plenário de cada sessão legislativa, por isso a primeira sessão deliberativa foi agendada para quarta.

O Congresso Nacional, por sua vez, vai iniciar os trabalhos em 2020 com 25 medidas provisórias (MPs) em análise.

O relator da medida, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), estendeu o benefício da pensão mensal para todas as crianças afetadas que tenham nascido até o fim de 2019. Pelo texto original da proposta, o benefício seria apenas para crianças nascidas entre 1° de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018.

A medida ainda precisa ter sua leitura em Plenário, antes de ser votada. Se for aprovada como está, a proposta seguirá para sanção presidencial.

Fonte: Agência Senado