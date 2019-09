MPCE afirma que vítimas de crimes sexuais que denunciaram médico de Uruburetama estão sendo perseguidas

Durante reunião com a vice-governadora Izolda Cela na última sexta-feira (06), promotores que atuam no Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (Nuavv) do Ministério Público do Ceará, afirmaram que as vítimas que denunciaram o médico José Hilson de Paiva por crimes sexuais, em Uruburetama, estão sofrendo perseguição e discriminação na cidade.