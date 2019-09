MPCE apura denúncias de excessos policias no tratamento a pessoas em situações de rua na capital cearense

O Ministério Público do Ceará (MPCE) vai apurar denúncias sobre supostos excessos policiais no tratamento a pessoas em situação de rua em praças de Fortaleza. A decisão ocorre após denúncias anônimas a respeito de agressões e coerções sofridas durante abordagens de policiais militares e guardas municipais. Conforme as queixas, os agentes agem com excessos contra a população de rua em várias praças do Centro da capital cearense.