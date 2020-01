MPCE cobra plano de contingência contra coronavírus no Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 137ª Promotoria de Justiça, oficiou nesta quinta-feira (30), as Secretarias de Saúde do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza para acompanhar as providências que estão sendo adotadas para o enfrentamento do coronavírus no Ceará, principalmente quanto à existência de um plano de ação para prevenção e combate ao vírus.

O Estado e o município têm 10 dias úteis para enviar ao Ministério Público uma manifestação com as providências que estão sendo adotadas, inclusive, em relação à existência de plano de contingenciamento inicial. De acordo com último boletim de saúde sobre a doença, já são nove casos suspeitos de coronavírus no Brasil, sendo um deles no Ceará.

Com o risco de transmissão da doença, os cearenses precisam ficar atentos e tomarem cuidados básicos com a saúde. Além disso, é importante evitar viagens para os país afetados pelo vírus.