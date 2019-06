Mudança de clima e chegada do inverno derrubam os preços de hortaliças e frutas

O clima ameno e a chegada do inverno favorecem os consumidores com a baixa dos preços de hortaliças e frutas. Tomate, batata, laranja e mamão são alguns dos itens que já podem ser encontrados mais em conta nas principais Centrais de Abastecimento do país. O grande destaque fica para a cebola, que apresentou redução em quase todas as Ceasas analisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As informações são do 6º Boletim Prohort.

De acordo com o estudo, a cebola registrou uma redução que varia entre 17% e 13% e a queda no preço é resultado do aumento da oferta. O boletim aponta que o tomate, campeão de preços altos nos últimos meses, também já apresenta redução na maioria dos estados. Já a batata teve redução nas cotações em todas as centrais.

Entre as frutas, as maiores reduções de preços ocorreram com o mamão e a laranja. No caso do mamão, o motivo foi a diminuição no consumo neste período frio, a oferta maior em algumas centrais e a concorrência com outros produtos.

A Companhia Nacional de Abastecimento faz o levantamento todo mês, a partir de informações fornecidas pelas principais Centrais de Abastecimento do país, incluindo o Ceará.