Mudança no tráfego: Avenida Alberto Craveiro segue interditada até o próximo sábado

A interdição realizada na Avenida Alberto Craveiro, no trecho que vai da alça da BR-116 até Avenida Senador Carlos Jereissati, deve continuar até o próximo sábado (8). A modificação na via estava prevista para terminar no último final de semana, considerando o prazo de 15 dias estipulado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

De acordo com a pasta, devido às chuvas dos últimos dias, os trabalhos de alargamento da Av. Alberto Craveiro devem ser estendidos, sendo preciso manter o estreitamento da via para o tráfego de veículos. Parte da via foi bloqueada na noite do dia 17 de janeiro, para obras de drenagem e pavimentação.

O início dos trabalhos na Avenida se deu em maio de 2019, e a previsão é de que o processo termine em 12 meses. Devido as obras, 13 linhas de ônibus foram alteradas.