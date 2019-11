Mudança no tráfego: CEs 060 e 025 terão intervenções no trânsito nesta semana

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) está realizando obras rodoviárias na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Atualmente seis trechos estão em obras que incluem duplicação, pavimentação e restauração das rodovias. Nesta semana, duas dessas rodovias passarão por ações que vão afetar o trânsito. A primeira delas é a liberação do viaduto da CE-060 sobre o Anel Viário (BR-020), na região da Ceasa, que deve ocorrer até o próximo domingo (23). Com a medida, o fluxo de veículos entre Fortaleza e Maracanaú não irá mais depender de desvios.

Além disso, quatro semanas depois, o mergulho sob o viaduto também já deve ter pista duplicada pronta e as alças de retorno serão executadas logo em seguida. A entrega completa da obra, que contempla também ciclovia, está prevista para até o fim do primeiro trimestre de 2020. Quando concluída, a duplicação vai favorecer o transporte de cargas entre os Portos do Pecém e do Mucuripe.

Já a CE-025, no Porto das Dunas, passará por três dias de bloqueios durante o dia. A partir desta terça-feira (19) até quinta (21), entre as 9 e as 17 horas, a ponte sobre o rio Pacoti será interditada. A obra está com 52% de execução.

A nova ponte da CE-025 faz parte da obra de restauração e alargamento da rodovia, da rótula da Cofeco até a avenida Oceano Atlântico, que leva ao Beach Park. O investimento, que visa facilitar o acesso às praias do Porto das Dunas, importante área turística no entorno de Fortaleza, é de R$ 18,3 milhões.