Mudança no trânsito: avenida Duque de Caxias, em Fortaleza, tem sentido único a partir desta terça

Atenção aos motoristas que trafegam pela Avenida Duque de Caxias, em Fortaleza: a partir desta terça-feira (05), a via passa a operar com sentido único de circulação. A mudança compreende o trecho entre as ruas Nogueira Acioli e Padre Ibiapina. Para orientar os condutores, os primeiros dias de alteração da via contarão com o apoio de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).