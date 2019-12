Mudança no trânsito: rua Frederico Borges será interditada a partir de sexta-feira

A partir desta sexta (13), a Rua Frederico Borges será interditada no trecho compreendido entre as ruas Canuto de Aguiar e República do Líbano, no Bairro Varjota, em Fortaleza. A previsão é de que a via ficará bloqueada até o dia 18. A intervenção faz parte das obras do Polo Gastronômico do bairro.