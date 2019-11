Mulher é presa suspeita de aplicar medicamentos sem prescrição médica em Juazeiro do Norte

Uma pastora de 47 anos, administradora do Centro Terapêutico Renascer, foi presa nesta quinta-feira (28), suspeita de de ministrar remédios psicotrópicos sem prescrição médica em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A unidade Renascer é um centro de tratamento para pessoas com transtornos psiquiátricos situada no Bairro Aeroporto.