Mulher se passa por cliente para acobertar comparsas e furtar farmácia no Antônio Bezerra

Uma farmácia localizada na rua Rui Monte no bairro Antônio Bezerra, foi assaltada por um trio desconhecido na noite desta quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, uma das suspeitas entrou no estabelecimento fingindo buscar informações sobre medicamentos se passando por cliente para ajudar na entrada dos comparsas.

O trio levou uma quantia em dinheiro não divulgada e alguns produtos do estabelecimento.

Logo após a ação, os suspeitos fugiram em um carro. A polícia fez a ronda pela região, entretanto ninguém foi preso.