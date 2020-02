Mulheres na política: advogada Priscila Brito recomenda cuidados nos gastos dos partidos

A advogada e especialista em Direito Eleitoral, Priscila Brito, voltou, nesta quinta-feira (6), a falar sobre a presença das mulheres na política e resgatou uma recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que foi claro, ao responder um questionamento do PT, que os recursos do fundo partidário não podem ser utilizados para cobrir despesas com multas eleitorais de candidaturas femininas.

“Portanto partidos, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deixou muito claro, não é possível utilizar o dinheiro do fundo partidário, que é destinado para os gastos de programas de incentivo a participação feminina na política, com multas eleitorais de mulheres candidatas”, afirmou Priscila Brito.

