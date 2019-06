Mulheres na política: Candidaturas laranjas são reflexo do preconceito, aponta advogada Priscila Brito

“A figura da mulher é desacreditada dentro da política!” – a afirmação é da advogada Priscila Brito, que nesta quinta-feira (27), no Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais), deu continuidade ao diálogo sobre o espaço da mulher dentro da política brasileira.

Em sua última participação, Priscila apontou as dificuldades que muitas parlamentares enfrentam para ter representatividade dentro da política, mesmo que estas tenham lugar assegurado pela legislação eleitoral que determina aos partidos destinarem 30% de sua composição para mulheres.

Um problema que surgiu a partir dessa obrigatoriedade da cota eleitoral foram as candidaturas laranjas, porém, segundo a advogada “é preciso admitir que existem vários fatores histórico-sociais ligados a esse problema, a figura da mulher é desacreditada dentro da política, como se não tivesse força de liderança e isso é algo infelizmente enraizado na sociedade brasileira”.

Para a advogada, outros problemas de ordem prática decorrem dessa problemática social, a saber, a ausência de mulheres na direção dos partidos, o que inviabiliza projetos e medidas que favoreçam elas, tendo em vista que “quando as decisões são feitas apenas por homens, as pautas femininas acabam deixadas em segundo plano”, aponta Priscila.

As candidaturas laranjas se configuram como uma ferramenta de corrupção onde os partidos utilizam nomes de parlamentares para encaminharem candidaturas falsas na busca por cometer irregularidades, no caso, o aumento das campanhas femininas ocorre não somente pelo cumprimento da cota eleitoral, mas em muitos casos pelo desvio de recursos originalmente destinados às campanhas femininas, para as candidaturas masculinas.

E quais são as consequências disso para os partidos? Ou para os parlamentares? Isto você fica sabendo na próxima terça-feira (02), quando a Advogada Priscila Brito dará prosseguimento ao diálogo sobre as mulheres nas eleições nacionais com mais uma análise no Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais)