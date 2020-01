Mutirão para reduzir filas do INSS deve começar em abril

Com uma fila de quase 2 milhões de benefícios à espera de análise, o Secretário Especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, anunciou que o mutirão para reduzir a quantidade de benefícios que aguardam concessão do INSS deve começar em abril.

Entre as medidas que serão implementadas está a contratação de 7 mil militares da reserva, além de mais 1.200 servidores aposentados para atuar no atendimento aos segurados. O custo mensal com esses profissionais está estimado em até R$ 15 milhões por mês. Segundo o secretário, haverá um edital de seleção para aposentados do órgão possam reforçar o atendimento do órgão. A participação, afirmou, é optativa.

A ideia do governo é que o atendimento desses novos servidores comece até abril nas agências do INSS. Além da fila de espera da aposentadoria, o sistema do INSS ainda não está pronto para analisar benefícios segundo as regras da reforma da Previdência, que começou a valer no dia 13 de novembro de 2019.

O INSS prevê que terá condições de iniciar até o fim de março as análises de benefícios que considerem as regras da reforma da Previdência, quando os seus sistemas eletrônicos deverão estar adaptados à nova legislação em vigor. Quem tem direito ao benefício e aguarda mais de 45 dias pelo pagamento recebe os valores com correção monetária pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).