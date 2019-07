Mulungu: palestra sobre a utilização do café na estética acontece neste sábado

O café, que já é presença garantida no dia a dia dos brasileiros, também possui benefícios que conquista cada vez mais as pessoas vaidosas. Combate da celulite, redução de olheiras, esfoliante corporal e facial, combate de cravos e espinhas, máscara revitalizante para o rosto e até estímulo do crescimento dos cabelos. Essas são algumas das indicações do uso do café na área da beleza, porém, a forma correta e a preparação do produto deve ser sempre feita por um profissional habilitado.

E será este o foco da palestra que o dermatologista Juan León, com especialização em Nutrologia e Cosmiatria, fará durante a programação da quarta edição da Festa da Colheita do Café, que acontece neste próximo sábado (27), no sítio São Roque, em Mulungu. Juan León falará sobre “Os benefícios do café na estética”, seguida por uma oficina com a esteticista Arlete Soares. Haverá, ainda, trocas de experiências e vivência da colheita do café, além de brincadeiras, passeio de jumento e banho de pote para a criançada.

O início da colheita veio do plantio do chamado “café de sombra” pelo fundador do sítio, Alfredo Farias, que celebrava a colheita anual da propriedade reunindo familiares e colaboradores. O evento continuou a acontecer e passou a proporcionar uma vivência especial no mês de julho nos últimos 3 anos. E é dessa colheita que sai o café Atelier 1813, que está no mercado há pouco mais de dois anos. E já chega às mesas dos consumidores de outros estados do país.

A marca vende o café cultivado de maneira agroecológica em altitudes elevadas, sob a sombra da ingazeira, planta nativa da mata atlântica. Essas características formam um café de qualidade superior que, mais do que compor a mesa do café da manhã, conta a história centenária de respeito e amor pela natureza.

Serviço:

IV Festa da Colheita do Sítio São Roque

Local: Sítio São Roque – Mulungu/CE

Data: 27/07 (sábado)

Horário: a partir das 10h30

Ingressos: somente em dinheiro, podem ser adquiridos no Torra Café (Rua Professor Dias da Rocha, 2103, Fortaleza/CE).

Valores: R$ 100,00 (individual); R$ 200,00 (pacote Família, casal e duas crianças até 12 anos cada); R$ 50,00 (estudantes, acima de 12 anos) e R$ 50,00 (idosos, acima de 60 anos)