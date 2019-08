Município de Barro, no Cariri, registra uma das menores temperaturas do Estado durante o mês de agosto

O município de Barro, localizado na macrorregião do Cariri, registrou, no início da manhã desta quarta-feira (28), a temperatura mínima de 15,2°C, conforme registro da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o monitoramento da Funceme, é um dos menores registros do Ceará neste mês de agosto.

A temperatura de Barro só perde para o registrado em Parambu, município do Sertão Central e Inhamuns. A região apresentou a temperatura de 14,9°C, no último dia 10 deste mês de agosto.

Inverno

De acordo com o meteorologista da Funceme, Raul Fritz, é comum, nesse período do ano, que marca a passagem entre o inverno e a primavera no hemisfério sul da terra, se observarem temperaturas do ar um pouco mais baixas no Ceará, mesmo o estado estando tão próximo da Linha do Equador.

No interior do Ceará, o resfriamento do ar durante a noite e a madrugada é um pouco maior do que em locais em áreas litorâneas, de maneira que, nas horas da noite e, principalmente, da madrugada as temperaturas podem cair mais do que no litoral. Enquanto as máximas, durante o dia, são mais altas em localidades do interior, nelas a temperatura mínima também é menor do que em localidades próximas do oceano, explica o pesquisador.

Ainda na manhã desta quarta, outros municípios do sul do Ceará tiveram valores expressivos de temperatura mínima. Segundo a Funceme, Penaforte registrou 17°C. Já Campos Sales teve 18,7° C e houve mínima de 20°C em Barbalha.