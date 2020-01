Município de Granja tem a maior chuva do Ceará pelo 2º dia seguido

O início de 2020 trouxe fortes chuvas que atingem as cidades cearenses. Granja foi o município que mais registrou chuvas no Ceará, segundo o balanço diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cidade teve 72 milímetros de precipitações.

A Região da Ibiapaba também apresentou fortes chuvas nos municípios de Graça (49 milímetros) e Reriutaba (45 milímetros). As precipitações também chegaram com maior intensidade na Região Metropolitana de Fortaleza e em São Gonçalo do Amarante. Com as chuvas, o temperatura fica mais ameno e os termômetros chegaram a marcar 20ºC.

De acordo com a Funceme, para esta sexta-feira (16), a previsão indica que todas as macrorregiões estarão suscetíveis às chuvas, mas nem todos municípios deverão receber precipitações. A expectativa é que as chuvas cheguem de forma contínua ao longo do dia. O esperado é que tenha precipitações em cada área das macrorregiões em mais de 50% do seu território.

Devido a preocupação com a ocorrência de desastres, a prefeitura do município cancelou pelo segundo ano consecutivo o carnaval da região com o objetivo de investir em obras que contenham a força das águas na cidade.