Município de Granjeiro recebe nova adutora e amplia oferta de água na região

Mais segurança hídrica para Granjeiro. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) iniciou esta semana a instalação de 4,4 km de uma nova adutora de água bruta para ampliar a oferta de água no município. Além da adutora, também serão ativados dois poços que, juntos, somam uma vazão de 20m³/h, suficiente para abastecer toda a população de forma satisfatória. A obra soma um investimento de aproximadamente R$ 430 mil com recursos próprios da companhia.

Com a adutora e os poços, a Cagece está estruturando um sistema de abastecimento que envolve a instalação de rede elétrica, de equipamentos eletromecânicos e a urbanização da área do entorno dos novos poços. O objetivo da obra é proporcionar segurança hídrica ao município de Granjeiro, tendo em vista a escassez enfrentada no estado nos últimos anos. A previsão é que o serviço seja concluído em novembro.