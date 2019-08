Município de Mauriti ganha Areninha e vai contar com restauração da CE-397

O município de Mauriti recebeu do Governo do Ceará quase R$ 20 milhões em obras. Na noite dessa sexta-feira (9), o governador Camilo Santana assinou a ordem de serviço para a restauração da rodovia CE 397, trecho que liga a cidade a São Miguel, na divisa entre os estados do Ceará e da Paraíba. O município também teve a inauguração da Areninha, construída no bairro Bela Vista.

A obra da rodovia faz parte do Programa de Logística e Estradas do Governo, “Ceará de Ponta a Ponta”, e vai restaurar 33,12 quilômetros. De acordo com o Governo, serão realizados serviços preliminares de pavimentação, revestimento asfáltico, obras d’arte correntes, drenagem, proteção ambiental e sinalizações (vertical e horizontal).

A previsão é que dentro de 360 dias a intervenção seja concluída e entregue à população que transita pela rodovia. O investimento no trecho é de R$ 19.095.631,99, recurso oriundo do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com 1.200 m², a Areninha recebeu investimento de R$ 262.995,95. A obra foi feita em parceria pela Secretaria do Esporte e da Juventude (Sejuv) e Superintendência de Obras Públicas (SOP).