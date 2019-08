Municípios cearenses recebem encontros do Programa Garantia Safra a partir da próxima semana

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) promove a partir da próxima semana encontros regionais do Garantia Safra. O calendário de encontros começa no município do Crato, na terça-feira (06), e acontece no auditório do Instituto Federal Ceará (IFCE).

Os eventos reúnem secretários municipais, movimentos sociais, lideranças comunitárias, técnicos da Ematerce e membros dos conselhos municipais para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo é apresentar possíveis transformações na execução do programa Garantia Safra, do governo federal.

Já na quarta-feira (07), a cidade de Iguatu será o palco do encontro regional do Garantia Safra no Centro Sul e reúne representantes de Acopiara, Baixio, Cariús, Catarina, Cedro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Quixelô, Saboeiro e Umari.

Os encontros continuam durante o mês de agosto e passam por Quixeramobim (08), Limoeiro do Norte (09), Crateús (12), Sobral (13), Itapipoca (14) e Fortaleza (19).