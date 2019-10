Muro de local que passava por obras cai e deixa feridos na Avenida Santos Dumont

Na tarde desta sexta-feira (25), um muro caiu e deixou três operários feridos no cruzamento da avenida Dom Luís com a Rua Osvaldo Cruz no bairro Aldeota, em Fortaleza. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram retiradas com ferimentos e foram encaminhadas para o Instituto Dr. José Frota (IJF). Já a terceira vítima teve escoriações leves e não precisou de atendimento.

O local está passando por obras e o engenheiro responsável foi encaminhado para o 2º Distrito Policial para prestar esclarecimentos. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram deslocadas para ocorrência. Agentes da AMC também atuam no local para controlar o tráfego.