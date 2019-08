Música, arte, cultural e diversão animam a capital cearense neste fim de semana

Fim de semana chegando e os amantes de cultura, arte e música tem muita programação para curtir. Os próximos dias serão intensos e a capital cearense está recheada com muita coisa boa. Tem espetáculos teatrais, shows musicais e muita leitura com a Bienal do Livro. Então é simples: dá uma olhada em tudo que vai rolar e chama os amigos para curtir.

Bienal do Livro

A XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará começa nesta sexta-feira (16) e segue pelos próximos dez dias. O evento é gratuito e o tema desta edição é “As Cidades e Os Livros”.

Os amantes de leitura podem prestigiar o trabalho de mais de 60 autores. A organização do evento espera receber mais de 450 mil visitantes e cerca de 300 convidados do Brasil e de outros países.

Shows Musicais

Quem prefere curtir aquele som pode conferir a turnê de “Clube da Esquina”, apresentada por Milton Nascimento que reúne canções dos dois discos homônimos lançados na década de 1970. A apresentação é no sábado (17), às 22h, no Centro de Eventos do Ceará.

Mas não acaba aí, o Samba Brasil acontece neste também sábado (17), no Marina Park Hotel, e reúne mais de 15 atrações, entre elas: Thiaguinho, Mumuzinho, Dilsinho, Ferrugem, Xande de Pilares, Turma do Pagode, Rodriguinho, Chininha e Príncipe e Parangolé. O Theatro José de Alencar traz, neste domingo (18), às 18h, música clássica com os alunos da Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos.