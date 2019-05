Música, arte e cinema agitam o final de semana em Fortaleza

O final de semana está chegando e a programação está recheada de muita arte e cultura pela cidade. Dá uma olhada em tudo que vai rolar, chama os amigos e se programe!

Música

O projeto Jazz em Cena, do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), apresenta neste sábado, às 19h, o pianista paulistano, Osmar Milito. O show, que acontece no CCBNB, mistura jazz e bossa nova e promete animar o público.

Junho está chegando e os arraiás estão começando na cidade. As bandas Os Transacionais e Os Lamparinos se apresentam no Imprensa Food Square, a partir das 18h.

Para os amantes de forró das antigas, o Arraiá do Austin, tradicional festa junina na cidade, acontece neste sábado, com Dorgival Dantas, Márcia Fellipe, Austin Band e Joel Tomaz. O evento acontece no La Maison Coliseu, a partir das 22h.

Já o Dragão do Mar traz o show “Poesia de rua”, com Baco Exu do Blues, Don L, BK e Nego Gallo, na Praça Verde, às 20h.

Exposição

Quem curte a calmaria das exposições pode conferir a programação do Centro Cultural Belchior, com as obras de Fernando Catatau. A exposição está em cartaz até 1º de junho, gratuitamente.

Teatro

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura apresenta, sábado e domingo (25 e 26), o espetáculo “Para onde vão as meias quando elas desaparecem?”, às 17h.

Cinema

Os cinemas de Fortaleza estão com boas opções. O filme “Alladin” estreou na última quinta-feira (23) e atrai os amantes de live-action e das histórias da Disney.

Outros filmes que estão em cartaz são: Cemitério Maldito, Kardec, Pokemón, Vingadores: O Ultimato, HellBoy, De Pernas para o Ar 3 e Superação – O Milagre da Fé.

Planetário Rubens Azevedo

A criançada adora aproveitar e viajar na magia do Planetário Rubens Azevedo, localizado no Dragão do Mar. Dá uma olhada na programação para este sábado e domingo: