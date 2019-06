Música, arte e cultura: veja tudo que vai acontecer na capital durante este final de semana

Falando sobre esporte, a Copa do Mundo de futebol feminino movimenta a torcida pela seleção. Os apaixonados pelo esporte se reúnem no domingo (9), às 10h30, para conferir o jogo da estreia da seleção. Os próximos jogos do Brasil serão no dias 13 e 18 deste mês.

Como parte da programação de aniversário do Theatro José de Alencar, os músicos e compositores Apá Silvino e Thiago Almeida se apresentam às 17h, no Foyer do Theatro.

Ainda sobre as festas juninas, o famoso São João de Maracanaú recebe, neste sábado (8), a partir das 18 horas, Aldair Playboy, Júnior Vianna e Wallas Arrais. A festa ainda continua nos dias 14, 20 e 22 de junho.

Para retratar as diferenças vividas dentro de um casamento, a peça “Casar pra quê?” acontece neste sábado, às 21h, e domingo (9), às 20h, no Theatro Via Sul. Com direção de Eri Johnson, o espetáculo promete deixar a noite do público recheada de muita diversão.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), realiza no Mercado dos Pinhões, mais uma edição do Mercado Coletivo, a partir das 17h, neste sábado (08).