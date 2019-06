Música e ações educativas abrem a Semana do Meio Ambiente em Caucaia

Com muita música e apresentações culturais, a Semana do Meio Ambiente de Caucaia foi iniciada nessa segunda-feira (24) na praça Fausto Sales, no Centro da Sede. A iniciativa é da Prefeitura, por intermédio do Instituto do Meio Ambiente (Imac).

A programação segue até sábado (29) com seminários, criação da primeira Unidade de Conservação de Caucaia e ações de limpeza de praia. “A Semana do Meio Ambiente é uma excelente oportunidade para sensibilizarmos a população em prol da educação ambiental”, afirmou Hugo Pontes, presidente do Imac.

Na praça, a apresentação musical dos alunos da Escola Nair Guerra, em parceria com a Escola de Música Chiquita Braga, chamou a atenção do público – que também teve a oportunidade de conhecer a exposição de sementes de espécies nativas, recebeu mudas e foi beneficiado com a oferta de serviços de saúde, corte de cabelo, designer de sobrancelhas, manicure e PEV, para troca de material reciclável por plantas.

Para a gerente do Núcleo de Educação Ambiental do Imac, Márcia Ximenes, a semana é importante porque desenvolve a conscientização da população para a proteção do meio ambiente. “Várias atividades ambientais e de educação unem a sensibilização da comunidade com os serviços que vamos levar até o próximo sábado.”

Maria Letícia, vendedora e moradora do bairro Cigana, parou na praça Fausto Sales para ver a apresentação musical e logo se identificou com a causa. “É preciso mais espaços para os órgãos ambientais trabalharem junto com a população formas de proteção dos nossos recursos naturais. A Semana do Meio Ambiente é o início.”

A programação segue nesta terça-feira (25) com a realização do Seminário de Ações Ambientais de Caucaia, oficina de compostagem e exposição sobre arboviroses (dengue, zika e chikungunya). As ações iniciam às 8 horas e serão realizadas no auditório do Parque Estadual Botânico do Ceará.

Já na quarta-feira (26) será instalada uma horta na Escola 7 de Setembro, no Parque Guadalajara, na Grande Jurema. Na quinta-feira (27), a ação acontece com o PEV itinerante às 8 horas, na Fatene e na Escola Branca Carneiro de Mendonça.

Na sexta-feira (28), o decreto de criação da Unidade de Conservação da Serra da Rajada será assinado pelo prefeito Naumi Amorim na presença do secretário Estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno. O evento contará com apresentações musicais e serviços de saúde. A cerimônia acontecerá às 9 horas, na vila da Serra da Rajada.

Para fechar a programação, no sábado (29) será realizada ação voluntária de limpeza da praia do Cumbuco. O evento está marcado para iniciar às 8 horas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEMINÁRIO DE AÇÕES AMBIENTAIS

DIA: às 8 horas da terça-feira (25)

LOCAL: auditório do Parque Estadual Botânico do Ceará

INSTALAÇÃO DE HORTA

DIA: às 8 horas da quarta-feira (26/6)

LOCAL: Escola 7 de Setembro (avenida Dom Almeida Lustosa, nº 2.342)

PEV ITINERANTE

DIA: a partir das 8 horas da quinta-feira (27/6)

LOCAL: Fatene (rua Coronel Correia, nº 1.119, no Parque Soledade) e na Escola Branca Carneiro de Mendonça (avenida Edson Correa da Mota, nº 666, no Centro de Caucaia)

ASSINATURA DE DECRETO

DIA: às 9 horas da sexta-feira (28/6)

LOCAL: vila da Serra da Rajada

LIMPEZA DE PRAIA

DIA: às 8 horas do sábado (29/6)

LOCAL: Vila do Cumbuco