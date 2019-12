Mutirão de atendimento para prevenção do câncer de pele é realizado neste sábado em Fortaleza

A partir das 8h deste sábado (07), serão realizados três mutirões de atendimento dermatológicos para a prevenção do câncer de pele. As consultas gratuitas ocorrerão no Centro de Dermatologia Dona Libânia e no Hospital Universitário Walter Cantídio, no ambulatório de dermatologia, em Fortaleza; e no Centro de Dermatologia e Doenças Infecciosas, em Juazeiro do Norte.

A ação integra a campanha “Dezembro Laranja”, promovida em todo o País, no qual o objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre o câncer de pele, alertando sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. São indicadas que as pessoas que tem mancha ou ferida que não cicatriza e que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento se dirijam ao mutirão.

Serviço

Dezembro Laranja – Mutirão de Prevenção do Câncer de Pele

1. Centro de Dermatologia Dona Libânia (rua Pedro I, 1033 – Centro) – sábado, 7 de dezembro, das 8h às 14h

2. Hospital Universitário Walter Cantídio, ambulatório de dermatologia (rua Coronel Nunes de Melo, S/N, ao lado da Maternidade Escola Assis Chateaubriand – Rodolfo Teófilo) – sábado, 7 de dezembro, das 8h às 12h

3. Centro de Dermatologia e Doenças Infecciosas (rua Tab. João Machado, 115 – Santa Tereza, Juazeiro do Norte) – sábado, 7 de dezembro, das 7h às 12h