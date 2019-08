Mutirão de limpeza chega aos bairros Nova Metrópole de Iparana

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Patrimônio Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) está executando dois mutirões de limpeza nas ruas do bairro Nova Metrópole, localizado na grande Jurema e na Avenida Ulisses Guimarães, em Iparana, região litorânea.

Conforme o secretário da SPSPTrans, Assis Medeiros, os serviços realizados pelas equipes constam de limpeza, capinação e varrição. “Estamos ativos com mutirões no bairro Nova Metrópole, no campo da Ponte Preta, pista de skate e também na Avenida Contorno Oeste e Avenida Ulisses Guimarães”, destaca.

Ao todo, 20 ruas do Nova Metrópole recebem o mutirão, além de toda a extensão da Avenida Ulisses Guimarães, passando pelos bairros Parque Leblon e Iparana. O cronograma das ações da SPSPTrans é executado de acordo com as demandas que chegam até o setor de limpeza da secretaria. Para mais informações a sede da SPSPTrans fica localizada na rua José de Pontes, 279, no bairro Açude.