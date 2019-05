“Nada fora do previsível”: 276 alterações são propostas à reforma da Previdência

Acabou o prazo para deputados apresentarem emendas à proposta de reforma da Previdência do Governo. O saldo – 276 emendas apresentadas. Entre as alterações, a maioria é favorável a manter como é hoje o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de suavizar mudanças na aposentadoria rural e dos professores.

“Nada fora do previsível” – no texto apresentado pelo ex-presidente Michel Temer, a proposta contou com 174 alterações. No Bate Papo Político desta sexta-feira (31), no Jornal Alerta Geral, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, a frase, dita por Beto, deu o tom do debate e detalhou o que muda e o que permanece com as alterações.

Segundo Beto, uma outra preocupação aparece: o Governo tem a intenção de “aprovar um pacotão”. Entre essas propostas, algumas impactam diretamente na vida de milhares de cearenses. Por exemplo, o governo tenta reduzir as pensões por morte para 60% do valor recebido. “Imagina uma viúva que tem um marido aposentado e ele morre” – questiona o jornalista.

Acompanhe a análise completa: