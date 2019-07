Nando Cordel é destaque na programação de julho do CCBNB Fortaleza

O talento e a versatilidade de Nando Cordel serão apresentados no palco do Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d’Eu, 560 – Centro) entre os destaques da programação do mês de julho. O compositor pernambucano é a atração do Programa “Nomes do Nordeste”, dia 17 de julho, às 19h. A atividade tem como objetivo promover um mergulho na vida e obra do convidado, mesclando entrevista e palinhas acústicas do artista.

Com mais de 500 músicas gravadas por nomes como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Ivete Sangalo, Chico Buarque, Zizi Possi, Xuxa, Fagner, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Martinho da Vila, Chiclete com Banana, Emílio Santiago, Sérgio Reis, Leandro e Leonardo, Amelinha, Netinho e Fábio Junior, entre outros. Nando partilhará com o público, em um bate-papo mediado pelo jornalista Dawlton Moura, a vivência acumulada em sua trajetória artística.

Na vasta lista de parceiros, Nando Cordel assina canções com outros grandes compositores nordestinos como Dominguinhos, Fausto Nilo e Geraldo Azevedo. O artista realizou também projetos de músicas instrumentais para relaxamento e meditação e teve suas canções lançadas em países como Bélgica, Suíça, Espanha, Alemanha, França, Colômbia, Peru, Canadá e Estados Unidos.

Música

No dia 19 de julho, às 20h, os músicos Spok e Luciano Magno apresentam repertório de obras musicais brasileiras. Os instrumentistas e influentes compositores de sua geração se conhecem há mais de 25 anos dos palcos nacionais e internacionais, estúdios e parcerias. Pela primeira vez, em duo, apresentarão composições inéditas juntos, além de clássicos do frevo e música popular brasileira.

Artes plásticas

Com obras dos artistas plásticos Carybé (argentino, radicado na Bahia), Sérvulo Esmeraldo (CE) e José Tarcísio (CE), a exposição Exposição Três Mestres da Arte no Nordeste compõe a programação de julho no CCBNB Fortaleza. As visitações acontecem de terça a sábado, das 10h às 19h, até 14 de setembro.

A mostra apresenta oito obras de Zé Tarcísio, pertencentes à coleção do Banco do Nordeste. Seis delas tem como temática a vegetação praiana cearense. O mural de Carybé é composto por nove placas de madeira, cobertas por tecido, traçando uma linha temática histórico-cultural focada no Nordeste. De Sérvulo Esmeraldo, estão expostas cinco obras, entre elas, dois trabalhos com serigrafia e a escultura Quadrados (1982), que fora originalmente instalada na fachada do Edifício Raul Barbosa, antiga sede do Banco do Nordeste.

Literatura

Ricardo Kelmer realiza diálogo literário sobre seu livro “Pensão das Crônicas Dadivosas” no dia 13 de julho, às 16h. A obra é uma coletânea de crônicas, sessenta delas escritas entre 2007 e 2017. O autor cearense acumula outras 15 obras. Entre os livros anteriores, A Arte Zen de Tanger Caranguejos (2003) e Blues da Vida Crônica (2007).

Infantil

As férias da criançada contam também com programação especial no equipamento. O CCBNB Fortaleza oferta a Oficina “Jogos que se jogam juntos: conviver, jogar e brincar”, no dia 20 de julho, às 14h. A atividade, ministrada pelo Coletivo de Atores à Deriva (RN), visa facilitar a convivência, cooperação e estimular a criatividade e generosidade, a partir de jogos lúdicos teatrais.

As três unidades do Centro Cultural Banco do Nordeste (Fortaleza e Cariri, no Ceará, e Sousa, na Paraíba) contam com programação gratuita para públicos de todas as idades. Os equipamentos funcionam de terça a sábado.

Ainda no dia 20, o Coletivo apresenta a peça “Flúvio e o Mar”, com temática relacionada à educação ambiental e preservação marinha.

Aos sábados, a partir das 16h, as crianças acompanhadas de seus responsáveis, poderão passear pelas ruas do Centro Histórico de Fortaleza a bordo do “Trenzinho da História”, com a ilustre participação do Bode Ioiô, folclórico personagem da cultura popular fortalezense. A atividade apresenta um pouco da história da cidade, contada ao passar por praças, monumentos e equipamentos urbanos.

SERVIÇO:

Programa Nomes do Nordeste – Nando Cordel

Quando? Dia 17 de julho, quarta-feira, às 19h

Classificação livre

Música Instrumental – Spok e Luciano Magno

Quando? Dia 19 de julho, quinta-feira, às 20h

Classificação livre

Exposição Três Mestres da Arte no Nordeste

Quando? De terça a sábado, até 14 de setembro, das 10h às 19h

Classificação livre