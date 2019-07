“Não sabemos mais a quem recorrer”, diz Heitor Férrer sobre transposição

O deputado estadual Heitor Férrer (SD) lamentou nesta terça-feira (2), na Assembleia Legislativa, a falta de força política dos representantes cearenses em Brasília para trazer a transposição do rio São Francisco para o Ceará.

O parlamentar lembrou que as obras se arrastam há 12 anos com um orçamento que chegará a R$ 16 bilhões, sem ter alcançado ainda o estado.

“Primeiro, a água da transposição deveria chegar em outubro de 2016. Depois novas promessas para 2017, 2018. Nós estamos entrando no segundo semestre de 2019. Prometeram a obra para março. A transposição do São Francisco virou uma brincadeira de enganação do Governo Federal com o povo do Ceará”, disse.