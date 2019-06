“Não soube fazer a transição entre o Youtube e o Parlamento”, afirma Beto Almeida sobre André Fernandes

Calma, André! Deputado estadual mais bem votado nas últimas eleições, André Fernandes (PSL) ficou conhecido pelas críticas efusivas ao governador Camilo Santana e sua política na área segurança pública. Dono de opinião forte, o deputado chegou a Assembleia Legislativa com discursos vigorosos e muitas vezes polêmicos.

Mais recentemente, André incendiou a Assembleia Legislativa do estado ao afirmar que recebia diariamente denúncias de envolvimento dos parlamentares com organizações criminosas. As palavras colocaram em cheque a reputação dos 46 ocupantes das cadeiras do Parlamento cearense.

O assunto foi destaque no Bate-Papo político desta sexta-feira (14) do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + Redes Sociais + 26 emissoras no interior). O jornalista Beto Almeida comentou a situação do deputado André Fernandes, que deve ser algo de uma ação no Conselho de Ética da casa após proferir tais acusações. Beto avalia a trajetória do jovem parlamentar:

O youtuber chegou de forma meteórica, mas chegou no parlamento, e parece que não soube fazer a transição entre o YouTube e o Parlamento. Cadê as provas, deputado? O senhor não pode acusar sem provas. O senhor encaminhou essa denúncia para algum órgão? André Fernandes nem sequer apareceu ontem na Assembleia. André está entrando num beco sem saída e ainda perdeu a dirigência do PSL aqui na Capital.

Sobre a saída da dirigência do PSL, o motivo se deu após atritos com outros integrantes do partido. O jovem André correligionários de de usarem “máscara” e de estarem atuando contra o governo federal mesmo após terem sido eleitos “nas costas” de Jair Bolsonaro. No inicío da semana o deputado também recebeu duras críticas do partido após aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia a concessão de título de cidadania cearense para um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

O clima ficou ainda pior dentro do PSL quando Fernandes reivindicou a instalação de um diretório municipal em Fortaleza para ele presidir. O presidente estadual do partido, deputado federal Heitor Freire, não aceitou. Fernandes então, pediu para sair do comando do PSL em Fortaleza e Freire o destituiu.