E nasceu Ravi, o primeiro filho da médica Romana Novais com o DJ Alok. Segundo confirmado pela assessoria do DJ, o bebê veio ao mundo no começo da manhã desta sexta-feira (10).

Confira o comunicado oficial:

“Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado hoje (10), às 8h20!

As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito”

Os dois, que se casaram em janeiro do ano passado, anunciaram a gravidez em julho.