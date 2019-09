Nasce Valentin, filho de Carol Dantas e Vinicius Martinez

A família de Carol Dantas e Vinicius Martinez está ainda mais completa: Valentin nasceu neste sábado (14.09) através de parto normal. Segundo a assessoria de imprensa, mãe e filho passam bem: “Estão ótimos”.

Durante a madrugada, um amigo do casal havia mostrado em seus stories que uma farra entre a turma que estava acontecendo no apartamento dos futuros papais terminou na maternidade Pro Matre, em São Paulo.

Em um dos vídeos, amigos do empresário surgem se revezando pra segurar Davi Lucca no braço, que estava no dormindo no momento. Já no fim desta manhã, o filho de Neymar aparece brindando a chegada do irmão com um copo de água: “Vem, timtim”, deseja ansioso. Foi ele que mostrou o rostinho do bebê pela primeira vez.

O período previsto para o nascimento era entre 13/09 a 27/09 e Carol, que já havia declarado o desejo por tentar parto normal, disse que esperaria no máximo até 40 semanas – mas o pequeno foi pontual!

Na tarde de sexta-feira (13), a loira apareceu pela última vez nos Stories em uma sequência de vídeos onde deu um update ao 2,5 milhões de seguidores sobre o boletim médico atualizada:

“Fui na médica hoje e Valentim tá pleno. Tem que esperar. Eu estava um pouco ansiosa, mas hoje diminuiu essa ansiedade depois que fui na médica e vi a barriga dele, o rosto eu já não vejo faz um tempo. Enfim… Valentim engordou, tá gordinho. Agora é esperar a outra consulta. Minha médica me deixou supercalma hoje. E é isso, gente, vamos lá”.

