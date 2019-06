Naumi Amori firma parceria para abastecimento d’água na comunidade da Serra do Juá

O prefeito do município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, Naumi Amorim, fechou um termo de cooperação técnica com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para a instalação na Serra do Juá, zona rural do município, um sistema de acesso à água.

A parceria resultará na perfuração de um poço profundo e criação de meios para que a população possa consumir a água. O método é conhecido como Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano, o Salta-Z.

A assinatura do termo aconteceu durante visita de Naumi à Serra do Juá, nessa quarta-feira (19). O superintendente regional da Funasa no Ceará, Ricardo Silveira, o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (Seagri), Cézar Cordeiro Lima, lideranças comunitárias e produtores, também estiveram presentes.